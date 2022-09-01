У них еще много ресурсов: военный эксперт – о формировании 3-го армейского корпуса РФ

Сейчас сложно сказать, участвует ли он в боевых действиях в Украине, но это все же может произойти.

Об этом в комментарии ТСН.ua сказал военный эксперт Сергей Грабский.

"Специфика корпуса, как объединения, в том, что правы и те, и те. Потому что их части могут быть заведены. Принимают ли они участие в боевых действиях? Возможно. Но эта группировка перемещается в сторону Украины. Она может быть готова, может быть не готова к ведению боевых действий, но она будет применено против Украины. Она может быть сосредоточена на одном направлении, и тогда мы говорим о применении этого корпуса, например, на Донецком направлении, или она может быть распределена в зависимости от того, как будут развиваться события на юге Украины, в частности на правом берегу Днепра в районе Херсонщины. Поэтому невозможно сказать, воюет такое подразделение или нет. Если воюет, значит, его система приобщена к планированию боевых действий. Сейчас очень сложно сказать. В России есть ресурсы, причем они многоплановые. Качество может быть разным, но количество — достаточное", — объяснил военный.

Напомним, Подоляк рассказал, как заставить Россию вывести войска из ЗАЭС.

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