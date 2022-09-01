"Ми почуваємося заручниками", — співробітниця Запорізької АЕС

Співробітників ЗАЕС щодня обшукують російські військові, щоб ті не змогли пронести на роботу телефони, флешки чи карти пам'яті.

Співробітниця, яка наразі працює на Запорізькій атомній електростанції, відчуває себе заручницею.

Про це жінка розповіла CNN.

Ольга, чиє ім’я було змінено, щоб захистити її особу, сказала, що умови праці співробітників на станції "дуже напружені", і зазначила, що російські охоронці часто агресивні.

"Не дай Бог вам не так поглянути на охоронця. Вас можуть кинути у підвал", - сказала вона в телефонному інтерв'ю CNN у четвер, 1 вересня.

За словами Ольги, співробітників щодня обшукують російські військові, щоб ті не змогли пронести на роботу телефони, флешки чи карти пам'яті.

Розмовляючи зі свого дому в окупованому Росією місті Енергодар, жінка сказала, що залишалася вдома під час візиту Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), оскільки, за її словами, була налякана "постійними обстрілами".

Ольга сказала, що вона не впевнена, що місія МАГАТЕ отримає повну картину, але сподівається, що вони побачать "усіх (російських – ред.) солдатів, обладнання, гелікоптери та шкоду, завдану їх обстрілом".

Незважаючи на візит МАГАТЕ, Ольга сказала, що її майбутнє видається похмурим.

"Усі наші бажання, наша свобода, потреби та воля були вичавлені з нас, і ми просто чекаємо", — сказала вона.

Нагадаємо, військова розвідка повідомила, що окупанти готуються евакуювати з території ЗАЕС співробітників "Росатому".

Місія МАГАТЕ: три ключові завдання на Запорізькій АЕС / Герман Галущенко