По сообщению Генштаба ВСУ, в России появилась новая дата захвата Донецкой области – 15 сентября.

В интервью ТСН.ua военный эксперт Сергей Грабский рассказал о возможностях русской армии.

"Мы с вами живем в другой реальности, эта реальность базируется на здравом смысле. Я понимаю 11 сентября — день выборов в России и так далее. Почему 15-то?.. Поверьте, не знаю. И знать не хочу, потому что этого не произойдет.Исходя из тех алгоритмов, тех наступательных возможностей, они есть.Но эти возможности используются крайне неэффективным способом.военный преступник Гиркин назвал эти действия "сточения ресурсов".Эти силы, какими бы большими ни были, они все же конечны. того, что за предыдущие 6 месяцев они не выполнили эту задачу, а под контролем Украины остается 45% Донецкой области, это будет захватить очень сложно", — отметил Сергей Грабский.

Напомним, сохраняется угроза ракетных и авиаударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

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