"Україна може виграти цю війну" - генсек НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Україна може виграти війну, яку розпочала і варварськи веде РФ на чолі з диктатором Путіним.

Росія зазначає невдач в Україні і війна триває не так, як планувала Москва. Окупантам не вдалося захопити Київ, вони відступають з-під Харкова, а їхній "великий наступ" на Донбасі теж не має успіху.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, цитує його CNN.

"Війна Росії в Україні триває не так, як планувала Москва. Їй не вдалося взяти Київ. Вони відступають з-під Харкова, їхній великий наступ на Донбасі зупинився. Росія не досягає своїх стратегічних цілей... Українці мужньо захищають свою батьківщину. Щоб допомогти їм у цьому, союзники надали Україні допомогу в галузі безпеки на мільярди доларів", - констатував Столтенберг.

Він зауважив, що союзники висловили рішучу підтримку Україні й додав, що " двері НАТО відкриті" для Швеції та Фінляндії, назвавши їхнє рішення щодо вступу до Альянсу "історичним".

Нагадаємо, екскомандувач НАТО заявив, що Росія визнає реальну загрозу своєї капітуляції.

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