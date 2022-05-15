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"Україні надалі потрібно більше зброї та потужніші санкції" - Єрмак

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"Україні надалі потрібно більше зброї та потужніші санкції" - Єрмак

Фото: Getty Images

Андрій Єрмак також прокоментував рішення Фінляндії щодо вступу до НАТО.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак коментуючи рішення Фінляндії щодо вступу до НАТО, заявив, що відповідь на російські погрози та підвищення ставок – це посилення безпеки Західного світу.  

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Він також підкреслив, що Україні й надалі необхідна військова допомога для боротьби з російською агресією.

"Україні ж надалі потрібно більше зброї та потужніші санкції, включно з нафтовим ембарго від наших союзників, щоб звільнити всі наші території та відкинути росіян", - зазначив він.

Нагадаємо, Фінляндія офіційно оголосила про намір вступити в НАТО.

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