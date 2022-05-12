Реалізовано 33% плану дій щодо посилення санкцій проти Росії – Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив про втілення в життя 33% плану дій, що передбачає посилення санкцій проти Росії.
Єрмак наголосив, що зараз дуже важливо посилювати енергетичний та фінансовий тиск на Росію.
Про це голова ОП написав у Мережі 12 травня.
"Вже реалізовано 33% Плану дій, який був розроблений групою Макфола-Єрмака щодо посилення санкцій проти росії. Наші союзники діють. Зараз дуже важливо посилювати енергетичний та фінансовий тиск на рф, впроваджувати торгові обмеження", – йдеться в повідомленні.
Єрмак наголосив, що потрібні додаткові санкції для швидшої перемоги України. Він також закликав підписуватися на Twitter-акаунт групи Макфола-Єрмака.
Нагадаємо, напередодні експертна група Єрмака-Макфола напрацювала Дорожню карту енергетичних санкцій проти Росії. Вона деталізує тему санкцій, допомагаючи урядам і компаніям у всьому світі формувати пропозиції щодо санкційної політики проти РФ.
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