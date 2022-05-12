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Найбільша криптобіржа світу закрила виведення коштів для росіян

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Найбільша криптобіржа світу закрила виведення коштів для росіян

Фото: pixabay.com

Одна із найбільших світових криптобірж - Binance -  закрила росіянам перекази та виведення коштів до іноземних банків.

Функція недоступна для них навіть під час спроби використати її в іншій країні.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Binance, одна з найбільших світових криптобірж, закрила для росіян перекази та виведення грошей до іноземних банків незалежно від країни резидентства", - заявив він.

Операції закриті для росіян незалежно від країни резидентства.

Росія зіткнулася із наймасштабнішими санкціями у світовій історії, вона стала чемпіонкою серед країн-вигнанців: такої кількості санкцій не запроваджували проти жодної держави світу. Ще на початку лютого Росія - після анексії Криму та війни на Донбасі - вже посідає друге у світі місце за кількістю запроваджених санкцій, поступаючись тільки Ірану. Утім, якщо раніше обмежень проти російських осіб та компаній було близько трьох тисяч, з початком активної фази вторгнення їхня кількість зросла більш як утричі. Безпрецедентні понад 10 тисяч обмежень, і зі значним відривом від решти країн-вигнанців Росія має перше місце у світі за кількістю санкцій.

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