Крупнейшая криптобиржа мира закрыла вывод средств для россиян

Одна из крупнейших мировых криптобирж – Binance – закрыла россиянам переводы и вывод средств в иностранные банки.

Функция недоступна для них даже при попытке использовать ее в другой стране.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"Binance, одна из крупнейших мировых криптобирж, закрыла для россиян переводы и вывод денег в иностранные банки независимо от страны резидентства", — заявил он.

Операции закрыты для россиян вне зависимости от страны резидентства.

Россия столкнулась с самыми масштабными санкциями в мировой истории, стала чемпионкой среди стран-изгнанников: такое количество санкций не вводили против ни одного государства мира. Еще в начале февраля Россия — после аннексии Крыма и войны на Донбассе — уже занимает второе место в мире по количеству введенных санкций, уступая только Ирану. Впрочем, если раньше ограничений против российских лиц и компаний было около трех тысяч, с началом активной фазы вторжения их количество выросло более чем в три раза. Беспрецедентны более 10 тысяч ограничений, и со значительным отрывом от остальных стран-изгнанников Россия занимает первое место в мире по количеству санкций.

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