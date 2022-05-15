"Украина может выиграть эту войну" — генсек НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украина может выиграть войну, которую начала и варварски ведет РФ во главе с диктатором Путиным.

Россия несет неудачи в Украине и война продолжается не так, как планировала Москва. Оккупантам не удалось захватить Киев, они отступают из-под Харькова, а их "большое наступление" на Донбассе тоже не имеет успеха.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, цитирует его CNN.

"Война России в Украине продолжается не так, как планировала Москва. Ей не удалось взять Киев. Они отступают из-под Харькова, их большое наступление на Донбассе остановилось. Россия не достигает своих стратегических целей... Украинцы мужественно защищают свою родину. Чтобы помочь им в этом союзники предоставили Украине помощь в области безопасности на миллиарды долларов", — констатировал Столтенберг.

Он отметил, что союзники выразили решительную поддержку Украине и добавил, что " двери НАТО открыты" для Швеции и Финляндии, назвав их решение о вступлении в Альянс "историческим".

Напомним, экс-командующий НАТО заявил, что Россия признает реальную угрозу своей капитуляции.

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