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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Ворог атакував Житомирщину: є постраждалі

Сили ППО та рятувальники продовжують героїчно протистояти ворогові.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Обстріл Житомирщини

Обстріл Житомирщини

Ворог 27 квітня атакував Житомирщину. Під ударами дронів-камікадзе опинилася цивільна інфраструктура. Госпіталізовано одну цивільну особу із гострою реакцією на стрес.

Про це повідомляє ДСНС.

За даними ДСНС, пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків, промислові приміщення та 4 автомобілі.

“Росіяни знов вдаються до підступних повторних ударів під час ліквідації наслідків. Цього разу під час такого удару постраждали двоє працівників Національної поліції, їм надається допомога”, — зазначили у відомстві.

Частина “Шахедів”, що атакували Житомирщину, були збиті. Через падіння уламків виникли пожежі на відкритій місцевості, які були оперативно ліквідовані бійцями ДСНС.

Нагадаємо, вночі 24 квітня російська армія здійснила кілька комбінованих атак з повітря по Житомирській області.

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