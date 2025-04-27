- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 607
- Время на прочтение
- 1 мин
Враг атаковал Житомирщину: есть пострадавшие
Силы ПВО и спасатели продолжают героически противостоять противнику.
Враг 27 апреля атаковал Житомирщину. Под ударами дронов-камикадзе оказалась гражданская инфраструктура. Госпитализирован один гражданский человек с острой реакцией на стресс.
Об этом сообщает ГСЧС.
По данным ГСЧС, повреждены по меньшей мере 15 жилых домов, промышленные помещения и 4 автомобиля.
"Россияне вновь прибегают к коварным повторным ударам во время ликвидации последствий. В этот раз во время такого удара пострадали два работника Национальной полиции, им оказывается помощь", - отметили в ведомстве.
Часть "Шахедов", атаковавших Житомирщину, были сбиты. Из-за падения обломков возникли пожары на открытой местности, оперативно ликвидированные бойцами ГСЧС.
Напомним, ночью 24 апреля российская армия совершила несколько комбинированных атак с воздуха по Житомирской области.