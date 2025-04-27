Враг атаковал Житомирщину: есть пострадавшие

Обстрел Житомирщины

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Враг 27 апреля атаковал Житомирщину. Под ударами дронов-камикадзе оказалась гражданская инфраструктура. Госпитализирован один гражданский человек с острой реакцией на стресс.

Об этом сообщает ГСЧС.

По данным ГСЧС, повреждены по меньшей мере 15 жилых домов, промышленные помещения и 4 автомобиля.

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"Россияне вновь прибегают к коварным повторным ударам во время ликвидации последствий. В этот раз во время такого удара пострадали два работника Национальной полиции, им оказывается помощь", - отметили в ведомстве.

Часть "Шахедов", атаковавших Житомирщину, были сбиты. Из-за падения обломков возникли пожары на открытой местности, оперативно ликвидированные бойцами ГСЧС.

Напомним, ночью 24 апреля российская армия совершила несколько комбинированных атак с воздуха по Житомирской области.