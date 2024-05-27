Ворожий удар по Харкову: є загибла

Жінка померла після важких поранень, отриманих під час російської атаки на Харків.

Після ворожого удару по Харкову стало відомо про одну загиблу. Жінка померла після важких поранень, отриманих під час російської атаки на Харків.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Раніше повідомлялось, що внаслідок удару рф по Харкову постраждали 11 людей. Однак жінка перебувала у важкому стані.

Нагадаємо, раніше у Харкові пролунав вибух, після якого Терехов повідомив про приліт у промзону міста.

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