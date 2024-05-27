Вражеский удар по Харькову: есть погибшая

Женщина умерла после тяжелых ранений, полученных в ходе российской атаки на Харьков.
После вражеского удара по Харькову стало известно об одной погибшей. Женщина скончалась после тяжелых ранений, полученных в ходе российской атаки на Харьков.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.
Ранее сообщалось, что в результате удара России по Харькову пострадали 11 человек. Однако женщина находилась в тяжелом состоянии.
Напомним, ранее в Харькове раздался взрыв, после которого Терехов сообщил о прилете в промзону города.
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