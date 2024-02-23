Євросоюз має терміново знайти снаряди для України — Боррель

Боррель наголосив, що українці налаштовані воювати, але їм потрібна зброя.

Країни Європейського союзу повинні знайти спосіб, щоб ліквідувати дефіцит зброї для українських військових.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель у зверненні до своїх колег, інформує Politico.

У своєму зверненні Боррель наголосив, що Україні снаряди потрібні терміново та у великій кількості.

"Українські воїни налаштовані воювати, але їм потрібні боєприпаси. Тому я вважаю своїм обов’язком і відповідальністю ще раз звернутися до вас, щоб побачити, що ще ми можемо зробити для підтримки України", – написав Боррель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Естонія повідомила, де країни-союзниці можуть відшукати зброю для України.

Крім того, ми раніше інформували, що у Пентагоні заявили про готовність відправити до України найбільш необхідну зброю.

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