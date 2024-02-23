На Сумщині за добу пролунало 50 вибухів

Протягом доби російські загарбники здійснили 10 обстрілів прикордонної території та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

У повідомленні вказується, що всього було зафіксовано 50 вибухів.

Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Свеська громади.

Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (5 вибухів).

Свеська громада: з території РФ здійснено обстріл зі стрілецької зброї.

Великописарівська громада: зафіксовано обстріл з АГС (20 вибухів) та мінометів (18 вибухів).

Білопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (4 вибухи) та мінометів (3 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти обстріляли ударними БпЛА Одесу, горить обʼєкт інфраструктури.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія атакувала прифронтову ТЕС України, поранені енергетики.

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