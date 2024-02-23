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В Сумской области за сутки раздалось 50 взрывов

В Сумской области за сутки раздалось 50 взрывов

Обстрел (фото иллюстративный) / Фото: Олег Синєгубов

Обстрелы потерпели Белопольская, Великописаревская, Середино-Будская, Свеская общины.

За сутки российские захватчики совершили 10 обстрелов пограничной территории и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

В сообщении указывается, что всего было зафиксировано 50 взрывов.

Обстрелы потерпели Белопольская, Великописаревская, Середино-Будская, Свеская общины.

  • Середино-будская община: враг бил из минометов (5 взрывов).
  • Свеское общество: с территории РФ произведен обстрел из стрелкового оружия.
  • Великописаревское общество: зафиксирован обстрел из АГС (20 взрывов) и минометов (18 взрывов).
  • Белопольское общество: россияне ударили из артиллерии (4 взрыва) и минометов (3 взрыва).

Напомним, ранее сообщалось, что кафиры обстреляли ударными БпЛА Одессу, горит объект инфраструктуры.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия атаковала прифронтовую ТЭС Украины, ранены энергетики.

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