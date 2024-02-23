Астрологический прогноз на 23 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день удачен для любого важного начинания, причем, чем масштабнее они будут, тем больше шансов на их успешное развитие и завершение.

Символ дня: горн, зовущий к пробуждению и действию.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый, лавандовый, аметистовый.

Счастливые камни дня: лазурит, сапфир, гиацинт.

За какую часть тела отвечает: кишечник

Болезни дня: болезни нынешнего дня длятся недолго и осложнений, как правило, не приносят. Нежелательно проводить медицинские процедуры, связанные с кишечником, и нагружать глаза.

Питание дня: необходимо исключить из рациона продукты, которые раздражают кишечник – копчености, соленья и маринады, под запретом также находится алкоголь.

Стрижка дня: день, когда стричься не только можно, но и нужно.

Дачные работы дня: можно сеять на рассаду семена растений со съедобными вершками.

Магия и мистика дня: от каких-либо магических действий – прежде всего гаданий – нужно отказаться.

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, пусты и бессодержательности, к тому же быстро забываются.

Табу дня: противопоказано безделье – звездам не понравится то, что человек бесцельно тратит отпущенную ему энергию.

Цитата дня: "От недостатка уважения к себе происходит столько же пороков, сколько и от излишнего к себе уважения" (Мишель де Монтень).

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