Астрологічний прогноз на 23 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день вдалий для будь-яких важливих починань, причому що масштабнішими вони будуть, то більше шансів на їхній успішний розвиток і завершення.

Символ дня: сурма, що кличе до пробудження та дії.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливі кольори дня: білий, бузковий, лавандовий, аметистовий.

Щасливе каміння дня: лазурит, сапфір, гіацинт.

За яку частину тіла відповідає: кишківник.

Хвороби дня: хвороби нинішнього дня тривають недовго і ускладнень зазвичай не приносять. Небажано проводити медичні процедури, пов'язані з кишківником, та навантажувати очі.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону продукти, які подразнюють кишківник – копченину, соління та маринади, під забороною також алкоголь.

Стрижка дня: день, коли стригтися не лише можна, а й потрібно.

Дачні роботи дня: можна сіяти на розсаду насіння рослин з їстівними вершечками.

Магія і містика дня: від будь-яких магічних дій – насамперед ворожінь – треба відмовитися.

Сни дня: сни нинішньої ночі зазвичай порожні й беззмістовні, до того ж швидко забуваються.

Табу дня: протипоказано неробство – зіркам не сподобається те, що людина безцільно витрачає відпущену їй енергію.

Цитата дня: "Від нестачі поваги до себе походить стільки ж пороків, скільки й від зайвої до себе поваги" (Мішель де Монтень).

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