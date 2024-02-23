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Евросоюз должен срочно найти снаряды для Украины - Боррель

Евросоюз должен срочно найти снаряды для Украины - Боррель

Глава евродипломатии Жозеп Боррель / Фото: Getty Images

Боррель подчеркнул, что украинцы настроены воевать, но им нужно оружие.

Страны Европейского союза должны найти способ ликвидировать дефицит оружия для украинских военных.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в обращении к своим коллегам, информирует Politico.

В своем обращении Боррель отметил, что Украине снаряды нужны срочно и в большом количестве.

"Украинские воины настроены воевать, но им нужны боеприпасы. Поэтому я считаю своим долгом и ответственностью еще раз обратиться к вам, чтобы увидеть, что мы еще можем сделать для поддержки Украины", — написал Боррель.

Напомним, ранее сообщалось, что Эстония сообщила, где страны-союзницы могут найти оружие для Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Пентагоне заявили о готовности отправить в Украину наиболее необходимое оружие.

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