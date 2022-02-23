YouTube видалив акаунт ватажка бойовиків "ДНР" Пушиліна

У повідомленні YouTube йдеться про те, що акаунт видалили через порушення правил спільноти.

Відомий відеохостинг YouTube видалив акаунт ватажка проросійських бойовиків фейкової "ДНР" Дениса Пушиліна.

Про це стало відомо в середу, 23 лютого.

Відтак, якщо переходити на відео, в якому ватажок окупантів повідомляє про примусове виселення жителів ОРДЛО, з'являється такий текст повідомлення: "Це відео більше не доступне, оскільки пов'язаний із ним обліковий запис YouTube видалено".

У повідомленні YouTube йдеться про те, що акаунт видалили через порушення правил спільноти. Там не пояснили, що саме стало причиною видалення акаунту проросійського бойовика.

скриншот з відео

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України закликали міжнародну спільноту вжити невідкладних і жорстких заходів у відповідь на рішення Радфеду дозволити використання військ РФ на території так званих "ЛДНР".

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