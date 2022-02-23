YouTube удалил аккаунт главаря боевиков "ДНР" Пушилина

В сообщении YouTube говорится, что аккаунт удалили из-за нарушения правил сообщества.

Известный видеохостинг YouTube удалил аккаунт главаря пророссийских боевиков фейковой "ДНР" Дениса Пушилина.

Об этом стало известно в среду, 23 февраля.

Если переходить на видео, в котором главарь боевиков сообщает о принудительном выселении жителей ОРДЛО, появляется следующий текст сообщения: "Это видео больше не доступно, поскольку связанная с ним аккаунт YouTube удален".

В сообщении YouTube говорится, что аккаунт удалили из-за нарушения правил сообщества. Там не объяснили, что именно явилось причиной удаления аккаунта пророссийского боевика.

скриншот с видео

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины призвали международное сообщество принять неотложные и жесткие меры в ответ на решение Радфеда разрешить использование войск РФ на территории так называемых "ЛДНР".

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