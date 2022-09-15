Українські безпілотники для фронту: чому ці "пташки" кращі від іранських та скільки їх виготовлять

Це - високотехнологічні БпЛА, які можна використовувати для розвідки, корегування вогню та ударах по російських окупантах.

Про це в етері "1+1" в рамках телемарафону розповів співзасновник MONOBANK, ініціатор проєкту створення безпілотників Володимир Яценко.

Володимир Яценко наголосив, що спочатку у них були проблеми через завезення комплектуючих з-за кордону, оскільки вони не могли отримати на це дозвіл від держави. Проте після розголосу в соцмережах все змінилось.

"У нас були питання до конкретних державних посадовців, які майже місяць тримали на на паузі. І ця ситуація була неприйнятна. Бо наш президент працює майже цілодобово, а якийсь посадовець місяць нас ігнорує. Зараз питання вирішене і все добре - комплектуючі ми отримали, працюємо теж практично цілодобово. Але якщо хтось у майбутньому заважатиме нам виготовляти озброєння для наших воїнів - я теж вимагатиму карати таких чиновників", - пояснив Володимир Яценко.

Яценко зазначив, що зараз багато комплектуючих для безпілотників закуповуються за кордоном

"Ми закуповуємо тільки те, що виробляють одразу декілька виробників. Наприклад, автопілоти ми закуповуємо у 2-3 виробників. А от програма забезпечення - це те, від чого ми дуже залежимо. Ми її пишемо самі, а фахівці з-за кордону нам лише допомагають. Наприклад, дуже сильна команда з Австралії ночами працює разом з нами", - каже Володимир Яценко.

Ініціатор проєкту пояснює, що його компанія виготовляє декілька варіантів безпілотників - це розвідувальні, корегувальні та ударні.

"Ми виготовляємо декілька варіантів безпілотників. Це - розвідники, корегувальники і ударні БпЛА. У нас сьогодні лінія фронту 1400 км. На кожні 10 км потрібна одна розвідувальна та корегувальна "пташки". Тобто тільки для лінії фронту потрібно 500-600 літаків. І я вважаю, що ми зараз разом із іншими виробниками маємо можливості до кінця року дати нашим воїнам таку кількість", - каже ініціатор проєкту.

Українські безпілотники будуть практично невразливими до ворожої ППО та РЕБ.

"Є так звані побутові дрони - квадрокоптери. Наші "літаки" середнього класу і вони практично невразливі до системи ППО, бо їх дуже важко побачити, але коли працюють прилади РЕБ, тобто глушаться сигнали навігації, сигнали GPS. Через це більшість безпілотників не можуть виконувати завдань. Ми побудували такі "літаки", які можуть використовувати інші системи та можуть виконувати бойові завдання, не зважаючи на РЕБ", - каже Володимир Яценко.

Експерт також пояснив, що українські безпілотники є більш високотехнічними у порівняння з іранськими, які отримала Росія.

"Стосовно іранських безпілотників - це клас важких безпілотників, клас "Байрактару". Я бачив характеристики іранських безпілотників, то це не надто високотехнічна річ. Сьогодні Іран не має доступу до закупівлі сучасного обладнання. Без цього та сучасної системи навігації ці безпілотники - це дуже приваблива мішень для нашої ППО. Вони летять не швидко - 150 км. на годину. Летять низько - їх зіб'ють наші хлопці, високо - ракети. Така ситуація. Я б не казав, що це супер озброєння, яке нам завадить", - пояснює Яценко.

Ініціатор проєкту наголошує, що військових навчають користуватись БпЛА у складних умовах і вже є перші результати.

"Ми навчаємо операторів виконувати ці завдання у складних умовах. Перше завдання - навчити виконувати бойове завдання у складних умовах і я бачу, що є результати", - пояснив Яценко.

Нагадаємо, експерт пояснив, чому окупанти стали менше застосовувати безпілотники під Херсоном.

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