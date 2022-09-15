Украинские беспилотники для фронта: почему эти "птички" лучше иранских и сколько их изготовят

Это – высокотехнологичные БПЛА, которые можно использовать для разведки, корректировки огня и ударах по российским оккупантам.

Об этом в эфире 1+1 в рамках телемарафона рассказал соучредитель MONOBANK, инициатор проекта создания беспилотников Владимир Яценко.

Владимир Яценко подчеркнул, что сначала у них были проблемы из-за завоза комплектующих из-за границы, поскольку они не могли получить на это разрешение от государства. Однако после огласки в соцсетях все изменилось.

"У нас были вопросы к конкретным государственным чиновникам, которые почти месяц все держали на паузе. И эта ситуация была неприемлема. Потому что наш президент работает почти круглосуточно, а какой-то чиновник месяц нас игнорирует. Сейчас вопрос решен и все хорошо — комплектующие мы получили, работаем тоже практически круглосуточно. Но если кто-то в будущем будет мешать нам производить вооружение для наших воинов — я тоже потребую наказывать таких чиновников", — пояснил Владимир Яценко.

Яценко отметил, что сейчас многие комплектующие для беспилотников закупаются за границей

"Мы закупаем только то, что производят сразу несколько производителей. Например, автопилоты мы закупаем у 2-3 производителей. А вот программа обеспечения — это то, от чего мы очень зависим. Мы ее пишем сами, а специалисты из-за границы нам только помогают. Например, очень сильная команда из Австралии по ночам работает вместе с нами", — говорит Владимир Яценко.

Инициатор проекта объясняет, что его компания производит несколько вариантов беспилотников – это разведывательные, корректирующие и ударные.

"Мы изготавливаем несколько вариантов беспилотников. Это — разведчики, корректировщики и ударные БпЛА. У нас сегодня линия фронта 1400 км. На каждые 10 км нужна одна разведывательная и корректирующая "птички". То есть только для линии фронта нужно 500-600 самолетов. И я считаю, что мы сейчас вместе с другими производителями имеем возможности до конца года дать нашим воинам такое количество, — говорит инициатор проекта.

Украинские беспилотники будут практически неуязвимы к враждебным ПВО и РЭБ.

"Есть так называемые бытовые дроны — квадрокоптеры. Наши "самолеты" среднего класса и они практически неуязвимы к системе ПВО, потому что их очень трудно увидеть, но когда работают приборы РЕБ, то есть глушатся сигналы навигации, сигналы GPS. Поэтому большинство беспилотников не могут выполнять Мы построили такие "самолеты", которые могут использовать другие системы и могут выполнять боевые задачи, несмотря на РЕБ ", — говорит Владимир Яценко.

Эксперт также пояснил, что украинские беспилотники более высокотехничны по сравнению с иранскими, которые получила Россия.

"Что касается иранских беспилотников — это класс тяжелых беспилотников, класс "Байрактара". Я видел характеристики иранских беспилотников, это не слишком высокотехническая вещь. Сегодня Иран не имеет доступа к закупке современного оборудования. Без этого и современной системы навигации эти беспилотники — это очень привлекательная мишень для нашей ПВО. Они летят не быстро — 150 км в час. Летят низко — их собьют наши ребята, высоко — ракеты. Такая ситуация. Я бы не говорил, что это супер вооружение, которое нам помешает", — объясняет Яценко.

Инициатор проекта отмечает, что военные учат пользоваться БпЛА в сложных условиях и уже есть первые результаты.

"Мы учим операторов выполнять эти задачи в сложных условиях. Первая задача – научить выполнять боевую задачу в сложных условиях и я вижу, что есть результаты", – объяснил Яценко.

Напомним, эксперт объяснил, почему оккупанты стали меньше применять беспилотники под Херсоном.

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