Оператор ТСН снял зачистку Балаклеи, в которой сам участвовал

Как бойцы освобождают город от рашистов можно увидеть от первого лица.

Кадры штурма Балаклеи бойцами Слобожанской бригады Национальной гвардии оказались в ТСН.

Это съемки оператора ТСН – Николая Щирова. Он сейчас служит в Нацгвардии и защищает Украину и непосредственно участвовал в очистке города.

Видно, как наши герои шаг за шагом сжимают кольцо вокруг центра города: сначала выгоняют орков из их укреплений в окрестностях города, а затем направляются в центр Балаклеи.

К слову, большого сопротивления наши герои не встречают. оккупанты скрылись, оставив свои позиции. Вместо этого встречают большое количество мин и растяжек. Видео завершается в самом сердце города – бойцы радуются и поздравляют друг друга.

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