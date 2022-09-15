Оператор ТСН зафільмував зачистку Балаклеї, в якій сам брав участь

Як бійці звільняють місто від рашистів можна побачити від першої особи.

Кадри штурму Балаклії бійцями Слобожанської бригади Національної гвардії опинились у ТСН.

Це зйомки оператора ТСН - Миколи Щирова. Він зараз служить у Нацгвардії та захищає Україну і безпосередньо брав участь у зачистці міста.

Видно, як наші герої крок за кроком стискають кільце навколо центру міста: спочатку виганяють орків із їхніх укріплень на околицях міста, а далі прямують до центру Балаклії.

До слова, великого спротиву наші герої не зустрічають. Окупанти втекли, залишивши свої позиції. Натомість, зустрічають велику кількість мін та розтяжок. Відео завершується в самому серці міста - бійці радіють і вітають один одного.

Читайте також:

Фізрук із Закарпаття вже зібрав для військових понад мільйон гривень

Коронавірус знову повертається: коли в Україні чекати на новий пік

Поки одні "волонтери" обкрадають українці, інші - працюють по 15 годин на передовій