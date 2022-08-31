Эксперт рассказал, сколько беспилотников Иран передал России и помогут ли они ей в войне

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, сколько беспилотников передал Иран России и помогут ли они стране-агрессору в войне против Украины.

Об этом он сообщил в интервью ТСН.ua 31 августа.

"Я думаю, если оно и принесет пользу, то незначительную. Во-первых, там говорилось о сотнях, а оказалось, что десятки. На порядок меньше. Во, вторых, как пишет американская пресса, Иран передал три вида беспилотников: два разведывательно- ударных и один "Камикадзе". А накануне перед этим появилось видео, где снимают показательные стрельбы с беспилотника "Камикадзе". Очевидно, россияне или не знают, или просто не обратили на это внимание, что цифровую видеозапись можно сделать раскадровку. Так вот, на раскадровке четко видно, что объект, по которому попали, подрывается раньше, чем в него попадает беспилотник. Такая вот показуха в лучших традициях Советского Союза, которые перекочевали в РФ", — рассказал Жданов.

В то же время он добавил, что у этих иранских беспилотников есть технические неисправности, поскольку они являются копиями.

"И да, действительно, есть проблемы, поскольку это не оригинальные аппараты, а все микросхемы были скопированы. Они это делали методом научного тыка, проб и ошибок. Поэтому есть технические проблемы. И сейчас российские операторы будут только учиться ими управлять. Дальше посмотрим, сколько Иран передаст еще и вообще передаст ли, потому что официальный Иран заявлял, что не будет этого делать накануне подписания нового ядерного соглашения с США. А, возможно, будет передавать. Тогда будем ждать результатов на поле боя, когда они появятся", — добавил эксперт.

Ранее в Белом доме подтвердили информацию, ранее распространенную в СМИ, что Иран передал РФ беспилотники серии Mohajer-6 и Shahed для войны в Украине.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 189-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

Читайте также: