ФБР провело обшук у резиденції Трампа у Флориді

Скандальний експрезидент США поскаржився, що агенти ФБР навіть відкрили його сейф.

ФБР провело обшук у будинку колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Про це йдеться в ефірі ТСН.19:30 за 9 серпня.

Експрезидент США поскаржився, що агенти обшукали його резиденцію "Мар-а-Лаго" у Пальм-Біч (штат Флорида). За словами Трампа, ФБРівці начебто зламали сейф. Чи щось винесли – наразі невідомо. У самому бюро нічого не коментують.

За джерелами американських медіа, причиною санкціонованого обшуку могли стати документи, які Трамп прихопив із собою з Білого дому, замість того, аби передати до Національного архіву. Хоча за законом саме це він мав би зробити після закінчення своїх повноважень.

Кілька місяців тому в ексочільника США вже вилучали 15 коробок із документами. Зокрема, офіційну переписку Трампа з керівником КНДР Кім Чен Ином та лист, залишений в овальному кабінеті його попередником Бараком Обамою.

Телеканал CNN повідомляє, що у ФБР був ордер на обшук, а самого Трампа тоді не було в маєтку.

Раніше Дональд Трамп зробив цинічну заяву про війну в Україні й пояснив, чому Путін сіє смерть.

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