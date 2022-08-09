ФБР провело обыск в резиденции Трампа во Флориде

Скандальный экс-президент США посетовал, что агенты ФБР даже открыли его сейф.

ФБР провело обыск в доме бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Об этом говорится в эфире ТСН.19:30 за 9 августа.

Экс-президент США посетовал, что агенты обыскали его резиденцию "Мар-а-Лаго" в Пальм-Бич (штат Флорида). По словам Трампа, ФБРовцы якобы сломали сейф. Что именно забрали – пока неизвестно. В самом бюро ничего не комментируют.

По источникам американских медиа, причиной санкционированного обыска могли стать документы, которые Трамп прихватил с собой из Белого дома, вместо того чтобы передать в Национальный архив. Хотя по закону именно это он должен сделать после окончания своих полномочий.

Несколько месяцев назад у экс-главы США уже изымали 15 коробок с документами. В частности, официальная переписка Трампа с руководителем КНДР Ким Чен Ином и письмо, оставленное в овальном кабинете его предшественником Бараком Обамой.

Телеканал CNN сообщает, что у ФБР был ордер на обыск, а самого Трампа тогда не было в имении.

Ранее Дональд Трамп сделал циничное заявление о войне в Украине и объяснил, почему Путин сеет смерть.

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