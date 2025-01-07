Синоптики вразили прогнозом: до України суне аномальне потепління

На весну чекали? До України суне аномальне потепління та дощі. Синоптики зробили прогноз на другий тиждень січня 2025 року.

Де буде найтепліше та якою буде погода до кінця тижня в Україні – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Потепління в Україні

Весна витісняє зиму. Синоптики прогнозують різке потепління. Незабаром температура поступово підвищуватиметься, однак дощі залишаться. Не виключені рекордні показники максимальної температури в окремих регіонах. У вівторок, 7 січня, після короткочасних морозів до України прийде справжнє весняне тепло. А наприкінці тижня взагалі буде висока температура повітря, розповів синоптик Ігор Кібальчич:

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"Синоптичні умови найближчими днями розвиватимуться таким чином, що на територію нашої країни почне активно надходити тепле та вологе повітря середземноморського походження. У зв'язку з цим, температурний фон суттєво підвищиться, не виключені рекордні показники максимальної температури в окремих регіонах. Часом проходитимуть опади, переважно у вигляді дощу та мряки, інколи з мокрим снігом".

За словами Ігоря Кібальчича, у вівторок, 7 січня, в Україні буде переважно без опадів, лише вночі на північному сході країни очікується сніг та мокрий сніг, місцями ожеледиця. У західній частині – тумани. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1...+4 °С, вдень +3...+8 °С, у південних та західних регіонах місцями до +11 °С.

Січнева "весна"

Про те, що до України прийде січнева "весна", говорила й синоптикиня Наталка Птуха:

"З понеділка, 6 січня, знову розпочнеться потепління. Денні показники будуть дещо вищими. Наприклад, на півдні та заході країни очікується +5… +9 градусів. Можливі опади – невеликий мокрий сніг із переходом у дощ".

Синоптикиня Наталка Діденко також зазначала, що новий синоптичний тиждень в Україні буде теплим:

"7-го січня очікується +5+12 градусів! Тепла повітряна маса буде вологою, проходитимуть атмосферні фронти. Випадатиме мокрий сніг з переходом у дощ – бо ж потепліє. Вітер передбачається південних напрямків, рвучкий, часом сильний. Обережно".

Загалом погода у січні буде мінливою. Якщо перші дні місяця минули в умовах достатньо теплої погоди, як на середину зими, то далі прийдуть атмосферні фронти з опадами і похолоданням, запевняє Наталка Птуха:

"Очікується зміна синоптичних умов – надходитимуть атмосферні фронти, переважно з північного заходу, які зачіпатимуть територію України, але це поки що опади або змішаної фази, або у вигляді невеликого мокрого снігу".

Кліматологи звернули увагу на цікаву тенденцію, що в зимовий період в Україні стають характерними коливання температури.

"Це входить у норму останнє десятиліття. Від +5 до -5 градусів, немає стабільних морозів, немає стабільного снігового покриву. Ми бачимо таку тенденцію – мороз є, але буквально на два-три дні, а потім температура знову підвищується і знову плюси", – зауважила Птуха.

"Поки що в такому режимі, найімовірніше, і будемо проходити зимовий період. Звичайно, можуть бути і винятки, про які, якщо вони дійсно будуть на горизонті, ми обов’язково попередимо", – додала синоптикиня.

Погода 8 січня

За даними Укргідрометцентру, середа, 8 січня, принесе сильну хмарність, нетривалі опади та теплу погоду. Дрібні дощі мають випасти лише ввечері. Повітря вдень прогріється до +5 градусів, а вночі охолоне до +3 градусів. У цей день пориви вітру не перевищать помірних 6 м/с.

Погода 9 січня

У четвер, 9 січня, у західних регіонах місцями пройдуть невеликі опади у вигляді мокрого снігу, мряки та дощу, на решті країни переважно без опадів. У західних областях подекуди налипання мокрого снігу, ожеледиця на дорогах. Вітер південного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2…+3 °С, вдень +4…+9 °С, у центральних, південних та західних регіонах +8…+13 °С.

Погода 10 січня

У п'ятницю, 10 січня, невеликі дощі подекуди пройдуть у західних областях, на решті України без істотних опадів. Подекуди можливий туман. Вітер утримається південної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме в межах +2…+7 °С, вдень +8…+13 °С, у Криму місцями +14…+16 °С.

Погода на вихідні

У суботу, 11 січня, вночі у західних регіонах очікується дощ із переходом у сніг та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, хуртовина, на дорогах ожеледиця. Вдень дощі із мокрим снігом також пройдуть у північних, місцями південних та центральних регіонах. На Лівобережжі без істотних опадів. Вітер південний/південно-східний, 5-10 м/с, у західній частині західний, 9-14 м/с. Температура повітря у західних областях протягом доби становитиме -1…+4 °С; на решті території країни вночі +2…+7 °С, вдень +6…+11 °С, у Криму +12…+17 °С. У Карпатах протягом доби -1…-6 °С.

У неділю, 12 січня, вночі очікуються дощі із мокрим снігом у південних, центральних та північних областях, вдень невеликий дощ пройде на північному сході країни. У решті регіонів без істотних опадів. Подекуди можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря в західних та північних областях вночі -4...+1 °С, вдень -1...+4 °С; на решті території країни вночі +2…+7 °С, вдень +3…+8 °С, у Криму та Приазов'ї місцями до +10 °С.

Прогноз погоди на січень

Січень буде досить теплим, як для зими, і значних морозів очікувати не варто. Такий прогноз озвучив народний синоптик з Волині Володимир Деркач. Він зазначив, що погода у першій декаді січня буде досить різноманітною, очікуються різкі переходи від "плюса" до "мінуса":

"Середина цього відрізку буде холодною лише умовно: постійний "мінус" вночі, а решта часу переважатимуть плюсові температури. Тобто дні будуть досить теплі, а опади не сильні (можливі тільки з середини першої декади)".

Друга декада розпочнеться з плюсової температури вдень із невеликим "мінусом" вночі. При цьому з середини місяця синоптик прогнозує посилення опадів, і одночасно зниження температури:

"Щоправда, воно буде не суттєве і протримається до кінця другої декади та зачепить один-два дні третьої декади січня".

Третя декада січня за температурою не буде вирізнятись – похолодання буде лише перші кілька днів, а тоді очікується потепління із "плюсом" протягом дня. В середині третьої декади також можливі кілька днів опадів, прогнозує синоптик.

"Насамкінець січня також не варто чекати зниження температури. Загалом, січень 2025 буде досить теплим, як для зими. Стовпчики термометрів не будуть опускатися нижче 15°C практично по всій території України", — підсумував синоптик.

Водохреще в Україні

Нагадаємо, що віряни 6 січня відсвяткували Богоявлення Господнє (Водохреще). Це одне з найбільших християнських свят, яке знаменує хрещення Ісуса Христа у річці Йордан святим Іваном Хрестителем. Однією з найпопулярніших традицій цього дня є занурення в ополонку, яка символізує очищення душі й тіла. Святкова вода, освячена в цей день, вважається цілющою й використовується протягом року для благословення будинків та сімей. Більше про те, як святкували Водохреще в Україні, розповіли кореспонденти ТСН.

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