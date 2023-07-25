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Скільки ще триватиме війна в Україні: військовий експерт дав прогноз

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Скільки ще триватиме війна в Україні: військовий експерт дав прогноз

Коли закінчиться війна Росії проти України / Фото: ТСН.ua

Коваленко припускає, що війна в Україні триватиме ще мінімум півтора роки.

Повномасштабна війна в Україні не закінчиться до кінця 2023 року. У 2024-му наші військові можуть перейти до звільнення тимчасово окупованого росіянами півострова Крим. 

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко в коментарі сайту ТСН.ua.

Однак, він не впевнений, що саме цим війна закінчиться.

“Я вважаю, що в 2024 році війна ще буде продовжуватися. Тому треба, щоб морально, психологічно люди були до цього готові. На це треба дивитися як воно є: раціонально та логічно”, – каже він.

Коваленко припускає, що зараз Україна умовно перебуває посередині війни. За його словами, вона триватиме ще мінімум півтора роки – це оптимістичний сценарій.

“Але ця стадія зараз – це продовження звільнення наших територій, але буде і стадія “після війни”. Росія так чи інакше не буде залишати своїх планів по захопленню України і реваншизм свій буде намагатися продовжувати і далі”, – каже він.

Повномасштабна війна Росії проти України станом на 25 липня триває вже 516 днів або один рік і п’ять місяців.

Нагадаємо, що захід та США не вірять, що повномасштабна війна Росії проти України може закінчитися цього року. Але в Офісі президента України більш оптимістичні. Радник голови ОП Михайло Подоляк переконаний, що війна закінчиться раніше 2024 року

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Дата публікації
Перегляди
2390
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