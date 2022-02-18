Справа про розстріли Небесної сотні: як тривають суди та коли підозрюваним оголосять вироки

Справа про розстріли Небесної сотні: як тривають суди та коли підозрюваним оголосять вироки

На лаві підсудних перебуває лише двоє колишніх "беркутівців", інших судять заочно.

За вісім років ні виконавці, ані ті, хто віддавали накази стріляти в людей на Майдані 2014 року, так і не покарані. У судах - понад сто кримінальних проваджень. Ключова справа - розстріл 20 лютого слухається сьомий рік.

Про це 18 лютого йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Справа про розстріли на Майдані слухається судами вже сьомий рік

Справа про розстріли на Майдані 20 лютого - це понад шістдесят тисяч сторінок. У суді цю справу слухають уже сьомий рік. Під судом палили шини, один з обвинувачених чіпляв на одяг прапор Росії. На суд тиснула влада, процес був під зривом, із п'ятьох обвинувачених на лаві підсудних залишилося двоє.

Історія розслідування вбитого на Майдані Героя Небесної сотні Євгена Котляра

33-річний харків’янин Євген Котляр займався промисловим альпінізмом та боровся проти незаконного вирубування парків. На київський майдан чоловік поїхав одразу після побиття студентів. 18 лютого - штурм Майдану, підпал Будинку профспілок. Сотні поранених, 28 загиблих активістів та 9 силовиків. Два дні спецпризначенці намагаються прорвати оборону Майдану. А вже зранку 20 лютого несподівано відходять угору по Інститутській. Активісти рухаються за ними.

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За даними слідства, спецрота "Беркут" стає на позиції за так "званою сніговою" барикадою біля метро Хрещатик та за бетонними блоками за перехрестям вулиці Ольгинської. Звідти по активістах силовики відкривають прицільний вогонь.

Євген - в епіцентрі. На відео він у зеленому дощовику та синьому шоломі. Допомагає виносити поранених. Перша куля влучає в шию, друга - в стегно. Судмедекспертиза батька Євгена приголомшує.

"Вони перевернули все з ніг на голову. Що вхідний отвір був ззаду, а вихідний - спереду. От розумієте, що я мав відчувати. Це виходить, що свої зі спини?", - каже батько Євгена Котляра Микола.

Разом з адвокаткою родин Небесної сотні Євгенією Закревською Микола розпочинає власне розслідування. Серед нескінченних відеозаписів удалося розгледіти траєкторію кулі - стріляли з боку позиції "Беркуту", каже Євгенія. Висновок першої експертизи був помилковим.

Потім це підтвердив і слідчий експеримент. Захисниця каже, такої кількість експертиз задля одніє справи в історії України ще не було, деякі тривають досі.

"Є помилки, які реально критичні: переплутати вхідне і вихідне поранення - це власне пустити слідство взагалі не в той напрямок", - каже адвокатка родини Небесної сотні.

У випадку з Євгеном - обидві кулі пройшли навиліт, їх не знайшли, тож установити, хто натиснув на гачок, неможливо.

Поранений на Майдані Святослав Колесников свого кривдника знає

Святослав Колесников ім'я свого кривдника знає. Хоча кулю, що витягли з його руки, ідентифікували теж не з першої спроби. У нього стріляли 20 лютого. До лікаря активіст звернувся лише за кілька днів. Рентген показав: речовий доказ - досі в тілі.

Балістична експертиза встановила: випущена куля з автомата Калашникова з номером 703-087. Це - була штатна зброя одного з "беркутівців" Амброськіна. Підтвердження - знайшли на відео. Розпізнати людей у чорному тут украй складно. Проте лабораторія з реконструкцій синхронізувала терабайти різних записів. І пазл склався. Простежили "беркутівця" з наплічником та характерним профілем.

"Беркутівці" намагались позбутись зброї після розстрілів людей

А ці речові докази вийняли зі стін Жовтневого палацу та готелю "Україна". Ось схема зрешеченої будівлі. Серед запечатаних документів - 20 стволів, з яких розстрілювали Майдан.



Зброю, з якої стріляли в активістів, знайшли на Жуковому острові в Києві. Частину відкопали на березі, іншу, втоплену, витягли з річки. Після розстрілів на Майдані так звана "чорна рота" тікала з міста і намагалася знищити докази злочину. Зброю розпиляли на частини та зрізали серійні номери.

Попри це кілька автоматів фахівці таки ідентифікували. Історія зі зброєю виросла в окрему справу: міліціонера Сергія Яковенка, який знищував стволи, наразі судять заочно - він утік до Криму разом із частиною спецпризначенців.

"Рота київського "Беркута" діяла конкретно за змовою. Окремі працівники - близько 27 осіб, перебували на місцевості. Їм надавалось керівництвом накази які вони і виконували", - каже Земсков Ігор.

Кого судять за вбивства Небесної сотні

Із трьох десятків "беркутівців", які розстрілювали Майдан 20 лютого - судять п'ятьох. Сьомий рік щосереди об 11:00 в Святошинському районному суді Києва чергове засідання. Фізично на лаві підсудних перебувають екс-беркутівці - Сергій Тамтура та Олександр Маринченко. Своєї провини не визнають. У суді жодного разу не свідчили. Інших трьох – Павла Аброськіна, Сергія Зінченка та Олега Янішевського судять заочно. У грудні 2019 всіх п'ятьох обвинувачених обміняли на сімдесятьох шістьох українських полонених, яких утримували в ОРДЛО.

Усі троє "заочників" нині - на окупованій частині Донбасу. У соцмережі Зінченко розміщує всміхнені фото з Донецька. Тамтура та Маринченко після обміну повернулися до Києва. Вони не під арештом - відпущені під особисте зобов'язання. На суд з'являються регулярно. Живуть звичайним життям. Маринченко працює охоронцем і намагається поновитися на службі в поліції - навіть виграв суд. Але Нацполіція виконувати це рішення не квапиться. Сергій Тамтура - інструктор із водіння. Створив громадську організацію "Беркут, пам'ятай ім'я своє". Чим там займаються невідомо. У суді говорять лише їхні адвокати.

Яка версія адвокатів "беркутівців"

Уже під час суду балістична експертиза засвідчила - одна з куль випущена саме зі зброї Маринченка. Проте до справи її не долучили, бо досудове розслідування завершене. Головна лінія захисту тримається роками.

"У суді вже встановлено що перші постріли 20 лютого відбулись з боку Майдану. Ми вважаємо, що 20 лютого в центрі Києва відбувся багатосторонній вогнепальний бій із застосуванням автоматичної зброї внаслідок чого загинуло 48 цивільних осіб, 4 правоохоронця. Близько 4 десятків правоохоронців отримали поранення", - заявив адвокат "беркутівців".

Підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі

Слідство підтверджує, що в активістів була зброя. Але з'явилася вона лише, як наслідок подій 18 лютого. Протестувальники - захищались.

"Перші поранення і вбивства правоохоронців були використані саме для того, щоб масово застосовувати зброю проти всіх протестувальників", - каже колишній керівник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк.

Суд на фінішній прямій. Залишилося лише допитати обвинувачених. Уже за кілька місяців суд може піти в нарадчу кімнату на рік - і це буде безпрецедентний випадок. Ймовірно, вже на 9-ті роковини розстрілів ми почуємо вирок. Усім п'ятьом обвинуваченим загрожує довічне.

Батько вбитого Євгена Котяра каже, що йому боляче, бо основні підозрювані покинули Україну і вони так і не отримають покарання.

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