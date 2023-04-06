Які дріжджі найкраще використовувати для випікання паски

Які дріжджі краще використовувати для випікання пасок та чому, читайте в матеріалі ТСН.ua

Без хороших дріжджів не буде пишної смачної паски, тому так важливо для випікання великодньої паски використовувати свіжі та якісні дріжджі.

Якісні дріжджі пахнуть хлібом чи смаженим насінням, зазвичай вони світлого кольору, світло-сірого або кремового.

Для випічки використовують такі види дріжджів — свіжі пресовані, сухі (бувають активні та швидкорозчинні) та дріжджові закваски.

Свіжі пресовані дріжджі для класичної паски

Для приготування класичної паски на Великдень найкраще підходять живі (пресовані) дріжджі. Щоб свіжі дріжджі не зіпсувалися, їх потрібно зберігати в холодильнику. Зберігаються вони в холодильнику близько 2 тижнів, в морозилці можуть зберігатися 2-3 місяці. Якщо живі дріжджі потемніли, або на них утворився наліт, їх краще викинути.

Пресовані дріжджі найкраще підходять для великодніх пасок, тому що сухі можуть не витримати триразового підняття та обминання тіста. Тісто на пресованих дріжджах стає ароматним вже на етапі підняття, а готові ж паски виходять пишними та довго зберігають свіжість.

Сухі дріжджі коли мало часу

Сухі дріжджі поділяються на сухі активні дріжджі та швидкорозчинні дріжджі. Сухі активні дріжджі потрібно 10 хвилин замочувати у теплій воді з невеликою кількістю цукру.

Найшвидше, за пару годин паска приготується на сухих дріжджах швидкої дії. Швидкорозчинні дріжджі мають дрібніші гранули, миттєво розчиняються, їх не треба замочувати. Часто вони використовуються для випічки хліба в хлібопічці. Крім того, з ними працювати простіше, ніж з живими, але потрібно слідувати інструкції на упаковуванні та рецепту паски. Такі дріжджі можуть не впоратися із занадто солодким і жирним тестом, тому використовувати їх краще для більш дієтичних варіантів рецептів.

Головна перевага сухих дріжджів швидкої дії в тому, що вони не вимагають попереднього приготування опари. Вони змішуються безпосередньо з борошном, що скорочує час приготування тіста. Тісто підходить так само швидко, як і при використанні активних або пресованих.

Найсмачніша паска на домашніх дріжджах

Найсмачніші паски виходять із тіста, яке готується на домашніх дріжджах — спеціальній заквасці.

Готується така закваска 4 дні, а випікати можна вже на 5-й день. Щоб приготувати домашні дріжджі потрібно змішати борошно, зазвичай житнє та воду та залишити таку суміш на кілька днів “киснути”. Протягом декількох днів її “підгодовують”. Коли маса збільшиться в об'ємі удвічі, буде вся в бульбашках, матиме кислуватий, запах, з неї можна випікати.

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