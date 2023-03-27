Алла Мазур повідомила про втрату близької людини

Зірка каналу "1+1" Алла Мазур повідомила про втрату рідної людини.

Сумною новиною телеведуча поділилася у своєму Instagram. Алла Мазур написала, що не стало її тата Григорія Франковича.

"Я завжди тобою пишалася. Ти навчив мене максималізму в роботі. Працював до останнього пацієнта в черзі, переживав за кожного. Як не дивно, не мама, а саме ти показав мені, як смажити картоплю. А ще ти терпляче переносив мої експерименти і "блискучі ідеї". Ти так само погодився на мою ідею і зараз, наприкінці 2022-го. Я купила нам всім святкові светри і наполягла, щоб ми зустрічали 2023 саме так: бо треба ж якось підняти настрій, коли тебе обстрілюють? І ось які ми красиві з тобою, в наших яскравих светрах…Я тоді ще не знала, що Новий рік - разом зустрічаємо востаннє. У нас ще було стільки планів на літо…", - написала у фотоблогу ведуча.

Алла Мазур з татом / Фото: instagram.com/allamazurofficial

Алла Мазур зворушливо звернулася до тата. Вона зазначила, що він з мамою завжди житиме в її серці.

"І навіть коли навалилась хвороба - ти не здавався наслідкам інсульту, я годувала тебе з ложечки і вірила, що - прорвемося…Не вдалося. Ми провели тебе до мами, на небо. І все ще плачемо, перебираючи дитячі фото. Бо залишаємося вашими дітьми. І дуже вас любимо, мамочко і таточку!" – написала Алла Мазур.

Алла Мазур з татом / Фото: instagram.com/allamazurofficial

Нагадаємо, 2021 року в Алли Мазур не стало мами Марії Степанівни. Телеведуча тяжко переживала втрату рідної людини.

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