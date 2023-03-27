Алла Мазур сообщила о потере близкого человека

Звезда канала "1+1" Алла Мазур сообщила о потере родного человека.

Печальной новостью телеведущая поделилась в своем Instagram. Алла Мазур написала, что не стало ее отца Григория Франковича.

"Я всегда тобой гордилась. Ты научил меня максимализму в работе. Работал до последнего пациента в очереди, переживал за каждого. Как ни странно, не мама, а именно ты показал мне, как жарить картошку. А еще ты терпеливо переносил мои эксперименты и "блестящие идеи". Ты так же согласился на мою идею и сейчас, в конце 2022-го. Я купила нам всем праздничные свитера и настояла, чтобы мы встречали 2023 именно так: ведь надо как-то поднять настроение, когда тебя обстреливают? И вот какие мы красивые с тобой, в наших ярких свитерах… Я тогда еще не знала, что Новый год – вместе встречаем в последний раз. У нас еще было столько планов на лето…", – написала в фотоблоге ведущая.

Алла Мазур с папой / Фото: instagram.com/allamazurofficial

Алла Мазур трогательно обратилась к отцу. Она отметила, что он с мамой будет всегда жить в ее сердце.

"И даже когда навалилась болезнь – ты не сдавался последствиям инсульта, я кормила тебя с ложечки и верила, что – прорвемся… Не удалось. Мы провели тебя к маме, на небо. И все еще плачем, перебирая детские фото. Потому что остаемся вашими детьми. И очень вас любим, мамочка и папочка!" – написала Алла Мазур.

Алла Мазур с папой / Фото: instagram.com/allamazurofficial

Напомним, в 2021 году у Аллы Мазур не стало мамы Марии Степановны. Телеведущая тяжело переживала потерю родного человека.

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