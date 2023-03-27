Жена MONATIK вернулась в Киев и показала, как ее встретил муж

Ирина впервые с начала полномасштабной войны приехала в Киев.

Жена украинского певца MONATIK – Ирина – вернулась из-за границы в Украину.

Это впервые возлюбленная знаменитости приехала в Киев, так что по приезду ее ждал дома сюрприз. Дмитрий Монатик украсил их семейное гнездышко воздушными шарами. Они были патриотическими в сине-желтых цветах с надписью на английском языке: "Добро пожаловать домой".

Также на лестнице красовались детские воздушные шарики. Так что, скорее всего, Ирина приехала не сама, а с сыновьями – Платоном и Данилом.

Именно так встречал Дмитрий Монатик жену с сыновьями дома / Фото: instagram.com/irishamonatik

"Дом, милый дом. Дима, безгранично спасибо за такой прием дома", — обратилась к мужу Ирина.

В Instagram жену Монатика уже успело поздравить с возвращением немало знаменитостей. Владимир Дантес, Илона Гвоздева, Слава Демин, Алексей Дурнев и другие написали Ирине теплые слова в комментариях.

Напомним, недавно MONATIK неожиданно спел в киевской электричке. Таким образом, артист представил киевлянам свой новый трек "Сила".

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