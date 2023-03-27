Зеленський вперше провів засідання Ставки на виїзді: про що говорили

Сьогодні, 27 березня, президент Володимир Зеленський вперше провів засідання Ставки верховного головнокомандувача на виїзді, у Дніпрі.

Про це глава держави розповів у своєму традиційному відеозверненні.

"Саме тут, у стратегічному місті центру нашої країни, після відвідання Марганця й Нікополя, Запоріжжя, передових позицій наших воїнів у Запорізькій області. Командувачі оперативних напрямків доповіли про фактичну ситуацію. Генерал Сирський, генерал Тарнавський – вони були особисто. Ті, хто очолює оборону на Донеччині, на найбільш гарячих напрямках. Були й онлайн-доповіді командувачів ОСУВ, що прикривають південь і північ. Була доповідь Головкома та інших", – розповів Зеленський.

Також він подякував бійцям нашої розвідки "за потужну роботу" сьогодні в Бахмуті. Особливо відзначив підрозділ "Кракен".

Крім того, на Ставці обговорили загальну ситуацію у прифронтових районах, укріплення й захист наших рубежів по всій протяжності фронту – від Херсонщини до Харківщини.

"Кожен командувач розуміє, що ворог повинен відповідати за кожен удар по наших містах і селах, по наших людях. За Словʼянськ, за Костянтинівку і Дружківку, за Авдіївку й Торецьк, за увесь біль українців – і не лише за час повномасштабної війни, а й за час від 2014 року", – зазначив глава держави.

Особливо він відзначив місто Дніпро, назвавши його фортецею, яка вже понад дев'ять років підтримує фронт і бійців.

"Саме тут, у Дніпрі, ще від 14-го року тисячам наших воїнів врятували здоровʼя після поранень. Дніпро концентрував роботу волонтерів – від перших тижнів агресії в 14-му році. Я дякую тобі, Дніпро, дякую кожному й кожній тут, у місті, хто допомагає Україні стояти, стояти міцно й бити окупанта", – сказав Зеленський.

Запоріжжя

Сьогодні президент відвідав Запоріжжя і побував на місті влучання російських ракет по житлових будинках.

"Звичайні будинки... Спалені, частково, на жаль, зруйновані. Десятки людей були поранені цим божевільним російським ударом. Терористи точно знали, куди спрямовують свої ракети. Осколково-фугасні «Смерчі». По будинках. 37 людей постраждали, двоє загинули. Мої співчуття тим, хто втратив рідних і близьких. Понад 400 людей звернулися по допомогу", – повідомив він.

Зеленський запевнив, що і за цей удар Росія відповідатиме, і пообіцяв допомогти тим, хто втратив житло від цього й подібних ударів.

"Боляче було дивитися на те, що Росія зробила з нашим Марганцем, із нашим Нікополем. Але наші воїни, кожен і кожна, хто зараз на передових позиціях, кого ми сьогодні відвідали на Запоріжжі, точно знають, що їм потрібно, щоб відтісняти ворога з нашої землі. І це буде. Відвідав сьогодні наших бійців у шпиталі, де вони відновлюються після поранень. Дякую кожному лікарю, кожній медичній сестричці, усім волонтерам, які допомагають рятувати бійців", – каже глава держави.

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"Тематика зрозуміла: безпека нашої енергетики, наших атомних станцій. Передусім Запорізької АЕС, яку Росія досі використовує для радіаційного шантажу світу. Жоден інший терорист не доходив у своєму цинізмі до таких глибин, у яких Росія постійно шукає й знаходить нове дно", – наголосив Зеленський.

Він попередив міжнародну спільноту: що довше російська окупація ЗАЕС триватиме, то більшою буде загроза безпеці України, усієї Європи та світу.

Україна візьме участь у Саміті за демократію

"Уже готуємося до важливої міжнародної події, яка відбудеться цього тижня за ініціативою президента Байдена та Сполучених Штатів. Саміт за демократію. Україна братиме участь. Наша позиція на підтримку свободи прозвучить, як завжди, міцно", – підсумував Зеленський.