У Туреччині стався новий землетрус

Кахраманмараш став епіцентром руйнівних землетрусів у Туреччині в лютому 2023 року.

Південний схід Туреччини, який уже зазнав руйнівних ушкоджень під час землетрусів у лютому 2023 року, знову сколихнули підземні поштовхи.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

У провінції Кахраманмараш стався землетрус магнітудою 4,5 бала. Підземні поштовхи зафіксовано о 17:35 за місцевим часом.

Епіцентром землетрусу став район Гьоксун.

Осередок залягав на глибині 8,7 км.

Нагадаємо, 6 лютого 2023 року землетруси в Туреччині і Сирії призвели до загибелі понад 52 тисячі людей. Тоді магнітуда найсильнішого землетрусу становила 7,7 бала.

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