В Турции произошло новое землетрясение

Кахраманмараш стал эпицентром разрушительных землетрясений в Турции в феврале 2023 года.

На юго-востоке Турции, который уже получил разрушительные повреждения во время землетрясений в феврале 2023 года, снова всколыхнули подземные толчки.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

В провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4,5. Подземные толчки зафиксированы в 17:35 по местному времени.

Эпицентром землетрясения стал район Гексун.

Ячейка залегала на глубине 8,7 км.

Напомним, 6 февраля 2023 года землетрясения в Турции и Сирии привели к гибели более 52 тысяч человек. Тогда магнитуда сильнейшего землетрясения составила 7,7.

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