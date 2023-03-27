В Днепре во время воздушной тревоги слышен взрыв

В Днепре в понедельник, 27 марта, во время воздушной тревоги слышен звук, похожий на взрыв.

Об этом сообщают жители Днепра в соцсетях.

Воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена в 21:55. Ориентировочно в 22:20 в городе был слышен звук, похожий на взрыв.

Пока официальной информации об этом нет.

Напомним, в понедельник, 27 марта, в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях была объявлена воздушная тревога.

Читайте также: