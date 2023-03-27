По словам Жданова, вражеские самолеты с территории Брянской и Курской областей могут подходить близко к границам и пускать ракеты.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему участились воздушные тревоги в северных областях.

Об этом он сказал в эфире своего youtube-канала.

"Угроза баллистического удара – это угроза ракетами. Как с территории РФ, так и Беларуси. Пока Беларусь "держится" и боевых действий с территории Беларуси не ведется. Авиация взлетает, но не наносит ударов. Однако есть еще территория Брянской и Курской областей", – говорит Жданов.

Эксперт напомнил, что ракета класса "воздух-земля" имеет дальность до 300 км.

"Учитывая, что СУ-35 нужно 30-50 км для разворота, чтобы не влетать в воздушное пространство Украины и не быть сбитым. Именно поэтому избирательно в северных областях – Житомирская, Киевская, Черниговская, Сумская – чаще объявляется воздушная тревога. самолеты могут подходить близко к границам и пускать ракеты", – отметил он.

Если взлетают вражеские "стратеги", например, ТУ-22 – ракеты летят до 600 км. Тогда тревога в большинстве областей. Если же взлетает Миг-31 – там ракета на 2 тыс. км, огда воздушную тревогу объявляют во всех областях.

Ранее Олег Жданов объяснил, почему в одной из областей Украины, где нет боевых действий, устанавливают блокпосты. Также он рассказал, может ли МиГ-29 перехватывать баллистические ракеты.

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