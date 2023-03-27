У Дніпрі під час повітряної тривоги чути вибух

Обставини інциденту невідомі.
У Дніпрі у понеділок, 27 березня, під час повітряної тривоги чути звук, схожий на вибух.
Про це повідомляють жителі Дніпра у соцмережах.
Повітряну тривогу в Дніпропетровській області оголосили о 21:55. Орієнтовно о 22:20 у місті було чути звук, схожий на вибух.
Наразі офіційної інформації про це немає.
Нагадаємо, у понеділок, 27 березня, у Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях оголосили повітряну тривогу.
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