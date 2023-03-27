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У Дніпрі під час повітряної тривоги чути вибух

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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2860
Час на прочитання
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У Дніпрі під час повітряної тривоги чути вибух

Фото: Associated Press

Обставини інциденту невідомі.

У Дніпрі у понеділок, 27 березня, під час повітряної тривоги чути звук, схожий на вибух. 

Про це повідомляють жителі Дніпра у соцмережах. 

Повітряну тривогу в Дніпропетровській області оголосили о 21:55. Орієнтовно о 22:20 у місті було чути звук, схожий на вибух. 

Наразі офіційної інформації про це немає. 

Нагадаємо, у понеділок, 27 березня, у Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях оголосили повітряну тривогу.

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Дата публікації
Перегляди
2860
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