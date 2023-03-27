“Ризик є, але він мінімальний”: експерт про постачання Іраном ракет Росії

Ми не можемо відкидати сценарій, за якого Іран постачає Росії балістичні ракети. Чи можемо ми прогнозувати таке постачання, розповів в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

“Так, цей ризик є. Але на сьогодні він мінімальний. Тому що є дуже цікава особливість використання саме цих ракет. Де Росія буде використовувати ракети Fateh-110 і Zolfaghar? В зоні бойових дій? Можливо, але що це дасть? Коли я чую погрози від різних російських алкоголіків про застосування тактичної ядерної зброї по території України, для мене це сміх крізь сльози. Тому що використання тактичної ядерної зброї ще з кінця 70-х - початку 80-х років за умов ведення на той час сучасних бойових дій вже було неефективним. Сучасні бойові дії використовують невеликі підрозділи уздовж всієї лінії фронту і розсередження військ не дозволяє ефективно використати цю зброю. Тобто ми, якщо ми, наприклад, її використовуємо, то це знищення підрозділу від 50 до 100 особового складу. Тобто загибель такої кількості військових не може критично змінити загальну ситуацію в зоні бойових дій”, - розповів Олександр Коваленко.

Він також додав, що це спричинить негативну міжнародну реакцію, особливо ядерного клубу. Балістичні ракети, які може використовувати Росія, мають значно меншу потужність.

“Вони можуть змінити в десятки разів менше, ніж використання тактичної ядерної зброї. У росіян проблема з оперативно-тактичного рівня ракетною зброєю виникла вже на початку червня 2022 року. Саме тоді вони розпочали заміняти ударний потенціал цієї зброї ракетами С-300 — протиповітряної оборони зенітно-ракетні комплекси, які вони переналаштовували з нанесення ударів по повітряних об’єктах на нанесення ударів по поверхні. Але ці ракети неточні і їх використовують виключно як елемент тероризму з нанесення ударів по цивільних об’єктах. Вони обстрілювали Миколаїв, Херсон, Запоріжжя, Краматорськ, намагаються обстрілювати Харків. Так само іранські ракети — вони будуть використовуватися проти цивільного населення для обстрілів саме тилових міст. Але виникає питання — навіщо це робити, якщо в тебе є С-300? Ефект такий самий”, - зазначив військово-політичний оглядач.

За його словами, окупанти найближчим часом не будуть отримувати ці ракети. Ризик залишається, але поки що він мінімальний.

Нагадаємо, що окупанти на війні проти України зазнають значних втрат і скаржаться на продовольче забезпечення.

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