"Риск есть, но он минимальный": эксперт о поставках Ираном ракет России

Мы не можем исключить сценарий, при котором Иран поставляет России баллистические ракеты. Можем ли мы прогнозировать такие поставки, рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Да, этот риск есть. Но на сегодняшний день он минимален. Потому что есть очень интересная особенность использования именно этих ракет. Где Россия будет использовать ракеты Fateh-110 и Zolfaghar? В зоне боевых действий? Может, но что это даст? Когда я слышу угрозы от разных российских алкоголиков о применении тактического ядерного оружия по территории Украины, для меня это смех сквозь слезы. Потому что использование тактического ядерного оружия еще с конца 70-начала 80-х годов в условиях ведения к тому времени современных боевых действий уже не было эффективным. Современные боевые действия используют небольшие подразделения вдоль всей линии фронта и рассредоточение войск не позволяет эффективно использовать это оружие. То есть мы, если мы, например, ее используем, это уничтожение подразделения от 50 до 100 личного состава. То есть, гибель такого количества военных не может критически изменить общую ситуацию в зоне боевых действий", — рассказал Александр Коваленко.

Он также добавил, что это повлечет за собой негативную международную реакцию, особенно ядерного клуба. Баллистические ракеты, которые может использовать Россия, обладают значительно меньшей мощностью.

"Они могут изменить в десятки раз меньше, чем использование тактического ядерного оружия. У россиян проблема оперативно-тактического уровня ракетным оружием возникла уже в начале июня 2022 года. В это время они начали заменять ударный потенциал этого оружия ракетами С-300 — противовоздушной обороны зенитно-ракетные комплексы, которые они перенастраивали с нанесения ударов по воздушным объектам на нанесение ударов по поверхности. Но эти ракеты неточные и используются исключительно как элемент терроризма по нанесению ударов по гражданским объектам. Они обстреливали Николаев, Херсон, Запорожье, Краматорск, пытаются обстреливать Харьков. Также иранские ракеты — они будут использоваться против гражданского населения для обстрелов именно тыловых городов. Но возникает вопрос – зачем это делать, если у тебя есть С-300? Эффект такой же", — отметил военно-политический обозреватель.

По его словам, оккупанты в ближайшее время не будут получать эти ракеты. Риск остается, но пока он минимален.

Напомним, что оккупанты на войне против Украины терпят значительные потери и жалуются на продовольствие.

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