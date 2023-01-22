День Соборності України: зірки привітали українців зі святом

Знаменитості вітають з важливою історичною подією, яка сталася понад 100 років тому.
Сьогодні, 22 грудня, в Україні святкують День Соборності. Саме цього дня 104 роки тому сталася важлива історична подія - об'єдналася країна.
Так, був проголошений Акт Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки.
Зі святом українців привітали офіційні особи та політики, зокрема президент Володимир Зеленський записав відеопривітання.
Українські знаменитості теж не відстають та вітають Україну з важливим святом.
Андрій Бєдняков
В Instagram-stories ведучий опублікував допис, де, як житель сходу України, привітав зі святом. Також Бєдняков до своїх слів додав два смайлики у вигляді серця у синьо-жовтих кольорах.
"З Днем Соборності! Це я вам як маріуполець кажу", - написав ведучий.
Злата Огнєвіч
Виконавиця у своєму привітанні нагадала, що незалежність – це життєве кредо українців.
"Незалежність – завжди була національним кредо українців. З Днем Соборності України", - написала артистка.
Камалія
Виконавиця опублікувала фото з родиною, де зображена на тлі українського прапора та згорілої російської техніки. Співачка нагадала, в чому сила українців.
"Наша сила в єдності, наша сила в ідентичності! Сила — в мові, історії, культурі! З Днем Соборності, моя сильна Україна", - написала артистка.
Ектор Хіменес-Браво
"З Днем Соборності та свободи України! Ми дожили до цього дня та не здалися ворогу, і все завдяки воїнам ЗСУ — я не втомлюся про це говорити. Сьогодні вся Україна знову об'єдналася, як й сотню років тому – 1919 року. Нас не спинили ані вороги, ані тяжкі часи, ані економічна криза. Українці завжди будуть вільними в душі, в голові та у своєму виборі, будь то мова, релігія чи місце перебування. Давайте поважати вибір та думку одне одного, бо в такий святковий день ми маємо об'єднатися, а не сваритись. Зі святом всіх та мирного нам неба! Слава Україні!" – написав кухар.
Соломія Вітвіцька
У своєму привітанні ведуча нагадала українцям, коли вони по-справжньому сильні.
"З Днем Соборності! Сильні, коли разом!" – написала ведуча.
Микита Добринін
Ведучий опублікував в Instagram-stories фото, на якому на синьому тлі зображений герб України. Микита додав, що це свято єдності та сміливості.
"З Днем Соборності України. Це наше свято єдності та сміливості у боротьбі", - зазначив Добринін.
Слава Дьомін
Ведучий у фотоблогу опублікував патріотичне зображення та привітав зі святом українців.
"З Днем Соборності України", - йдеться у дописі ведучого.
Макс Барських
Популярний співак в Instagram-stories опублікував фото зі своїх концертів, де прихильники тримають синьо-жовті прапори, та привітав з важливим святом.
"З Днем Соборності, незламна", - написав Барських та додав смайлик, який має вигляд українського прапора.
Читайте також: