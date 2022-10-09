Джамала з маленьким сином вийшла на марш у Варшаві

Українська співачка Джамала взяла участь у марші за порятунок тварин від війни в Україні, який відбувся 8 жовтня у столиці Польщі, Варшаві.

Вперше захід провели за кордоном, бо, за словами організаторів, влаштовувати масову ходу в Україні наразі небезпечно. На марші озвучили масштаби російських злочинів проти тварин, йдеться у сюжеті ТСН.

За підрахунками зоохахисників, від початку повномасштабного вторгнення окупанта, в Україні вже загинуло понад мільйон свійських тварин через ракети, які точково прилітали на ферми. Через дії ворога у чорному морі загинуло 20 тисяч дельфінів. Підрахувати скільки росіяни убили котів і собак неможливо, але точно йдеться про сотні тисяч.

Джамала на марші у Варшаві / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Син Джамали / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Торік марш за права тварин відбувся у 30 містах України. Нині з міркувань безпеки хода лише у Варшаві, яка прийняла тисячі українців і чотирилапих втікачів від війни. Організатор маршу і їхні волонтери від початку повномасштабного вторгнення рятують тварин із зони бойових дій чи окупованих територій. За сім місяців врятували, нагодували, евакуювали та прихистили близько 200 тисяч тварин.

Джамала виступила на маршрі у Варшаві / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Підтримати чотирилапих на марш у Варшаві прийшла Джамала з старшим сином Еміром-Рахманом. Співачка каже, що в Україні не пропускала таких заходів, а, оскільки зараз тимчасово мешкає у Польщі, на марш вийшла тут:

"Дуже важливо, – де ми не були, всім чим лише можемо підтримувати Україну. А якщо ми кажемо про наших тварин, наші зоопарки, наших дельфінів, то, звичайно, ми маємо їх захищати. Ми вже всьому світу показали і наші військові показали, що ми про доброту, ми про справжність і ми захищаємо свій дім. А якщо ти любиш свій дім, то захищаєш кожен листочок, кожну собачку, тому що це твоє. В цьому всі ми, тому що ми дійсно дорожимо цим всім, що маємо тому захищаємо", - сказала Джамала.

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