Джамала с маленьким сыном вышла на марш в Варшаве

Украинская певица Джамала приняла участие в марше за спасение животных от войны в Украине, которое состоялось 8 октября в столице Польши, Варшаве.

Впервые мероприятие провели за границей, потому что, по словам организаторов, устраивать массовое шествие в Украине пока опасно. На марше озвучили масштабы российских преступлений против животных, говорится в ТСН.

По подсчетам зооохранителей, с начала полномасштабного вторжения оккупанта, в Украине уже погибло более миллиона домашних животных из-за ракет, точечно прилетавших на фермы. Из-за действий врага в черном море погибли 20 тысяч дельфинов. Подсчитать, сколько россияне убили кошек и собак невозможно, но точно речь идет о сотнях тысяч.

Джамала на марше в Варшаве / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Сын Джамалы / Фото: instagram.com/jamalajaaa

В прошлом году марш за права животных прошел в 30 городах Украины. Сейчас из соображений безопасности марш только в Варшаве, принявшей тысячи украинцев и четырехлапых беглецов от войны. Организатор марша и их волонтеры с самого начала полномасштабного вторжения спасают животных из зоны боевых действий или оккупированных территорий. За семь месяцев спасли, накормили, эвакуировали и приютили около 200 тысяч животных.

Джамала выступила на маршре в Варшаве / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Поддержать четвероногих на марше в Варшаве пришла Джамала со старшим сыном Эмиром-Рахманом. Певица говорит, что в Украине не пропускала такие мероприятия, а поскольку сейчас временно проживает в Польше, на марш вышла здесь:

"Очень важно, – где мы не были, всем чем только можем – поддерживать Украину. А если мы говорим о наших животных, наших зоопарках, наших дельфинах, то, конечно, мы должны их защищать. Мы уже всему миру показали и наши военные показали, что мы о доброте, мы о настоящем и мы защищаем свой дом. А если ты любишь свой дом, то защищаешь каждый листик, каждую собачку, потому что это твое. В этом все мы, потому что мы действительно дорожим этим всем, что имеем, поэтому защищаем", — сказала Джамала.

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