Второй титул подряд: определился чемпион Формулы-1 сезона-2022

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1 в сезоне-2022.

В воскресенье, 9 октября, нидерландец выиграл Гран-при Японии, благодаря чему досрочно гарантировал себе чемпионский титул.

Не обошлось без скандала. Мощный ливень существенно сократил количество кругов, которые пришлось преодолевать гонщикам. Поэтому они не проехали 75 процентов дистанции, поэтому должны были получить меньшее количество очков. Это не позволило бы Ферстаппену стать чемпионом уже в Японии.

Однако организаторы решили иначе и насчитали пилотам полные очки за гран-при Японии. Решение мотивировано тем, что частично очки начисляются за остановленные и не восстановленные заезды, но на этот раз пилоты смогли финишировать.

Таким образом, Ферстаппен стал недостижимым для своего главного конкурента Шарля Леклера из "Феррари" в общем зачете и гарантировал себе победу в чемпионате. Для 25-летнего нидерландца это второй титул подряд, ведь он также триумфовал в прошлом сезоне.

По количеству выигранных чемпионств Ферстаппен догнал Фернандо Алонсо, Мику Хакинена, Эмерсона Фиттипальди, Джима Кларка, Грэма Хилла и Альберто Аскари. Среди действующих пилотов больше титулов только у Льюиса Хэмилтона (7) и Себастьяна Феттеля (4).

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