"Крим стане оперативним "котлом" і потрапить в оточення" - військовий експерт про наступ ЗСУ

Збройні сили України перетворять Крим на "котел", оскільки нещодавній вибух на мосту зумовлює наступну епоху, яка передуватиме звільненню Криму.

Про це розповів військовий експерт та полковник у запасі Роман Світан, пише УНІАН.

Так, за словами експерта, міст – це єдина артерія, яка з'єднувала материкову Росію і окупований Крим, що дозволяло поставляти великі обсяги військових поставок для війни, зокрема на півдні України. Однак, після вибуху на Кримському мосту кількість цих поставок зменшиться.

"Російське керівництво братиме до уваги, що такі акти можуть повторитися. Кримський міст буде повністю знищено. Крим як такий стане оперативним "котлом", потрапить в оперативне оточення. Тобто ми переріжемо підходи до Криму. І вже після цього російське командування буде ухвалювати рішення про доцільність продовження сухопутної операції у Херсонській та Запорізькій областях... Це все ми побачимо найближчим часом", - резюмував Світан.

Вибух на Кримському мосту 8 жовтня

У суботу вранці, 8 жовтня, на Кримському мосту, який з’єднує окупований півострів із Росією, пролунав потужний вибух.

Президент Російської Федерації Володимир Путін доручив створити урядову комісію через надзвичайну подію.

Згодом в РФ повідомили про трьох загиблих внаслідок вибуху на Кримському мосту.

За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, вибух влаштували самі росіяни. Вибух став наслідком протистояння між ФСБівцями та російським Міноборони.

Військовий експерт Сергій Грабський вказав на те, що вибух на Кримському мосту суттєво не вплинув на його використання, оскільки, за даними росіян, вже через добу вони відновили залізничне сполучення. За його словами, можливість доставки озброєння і важкої техніки триває.

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