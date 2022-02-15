"Оскар-2022": відомі імена ведучих церемонії

Церемонія вперше за чотири роки відбудеться із ведучими.

Американська кіноакадемія оголосила імена ведучих церемонії вручення премії "Оскар-2022".

Так, в ефірі програми Good Morning America стало відомо, що церемонію проведуть відомі акторки Емі Шумер, Реджіна Голл та Ванда Сайкс.

Цікаво, що Шумер підтримує бодіпозитив, Голл і Сайкс – афроамериканки, а Ванда також є відкритою лесбійкою.

JUST ANNOUNCED: Wanda Sykes, Amy Schumer and Regina Hall will be the leading ladies to host this year's #Oscars!#OscarsOnGMA pic.twitter.com/bAOf0pnXCP — Good Morning America (@GMA) February 15, 2022

Востаннє на "Оскарі" був ведучий 2018 року. Ним став комік Джиммі Кіммел. 2019-го вперше за 30 років "Оскар" минув без ведучого, оскільки призначений на цю роль актор і комік Кевін Гарт відмовився від проведення заходу через скандал з гомофобними публікаціями в Twitter майже десятирічної давнини.

Зауважимо, торішня трансляція вручення премії "Оскар" мала найнижчий рейтинг за всю історію. Цього року нагороди знову вручатимуться у театрі Dolby. 94-та церемонія відбудеться у ніч проти 27 березня.

Нещодавно було підтверджено, що для участі у заході не будуть потрібні сертифікати про вакцинацію, а лише негативний тест на коронавірус. Також передбачається, що масковий режим на момент нагородження може бути скасований.

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