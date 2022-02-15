"Оскар-2022": известны имена ведущих церемонии

Церемония впервые за четыре года состоится с ведущими.

Американская киноакадемия объявила имена ведущих церемонии вручения премии "Оскар-2022".

Так, в эфире программы Good Morning America стало известно, что церемонию проведут известные актрисы Эми Шумер, Реджина Холл и Ванда Сайкс.

Интересно, что Шумер поддерживает бодипозитив, Холл и Сайкс – афроамериканки, а Ванда также является открытой лесбиянкой.

В последний раз на "Оскаре" был ведущий в 2018 году. Им стал комик Джимми Киммел. В 2019-м впервые за 30 лет "Оскар" прошел без ведущего, поскольку назначенный на эту роль актер и комик Кевин Харт отказался от проведения мероприятия из-за скандала с гомофобными публикациями в Twitter почти десятилетней давности.

Отметим, прошлогодняя трансляция вручения премии "Оскар" имела самый низкий рейтинг за всю историю. В этом году награды будут снова вручаться в театре Dolby. 94-я церемония состоится в ночь на 27 марта.

Недавно было подтверждено, что для участия в мероприятии не потребуются сертификаты о вакцинации, а только отрицательный тест на коронавирус. Также предполагается, что масочный режим на момент награждения может быть отменен.

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